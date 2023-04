Riti ortodossi in via Volturno Ecco come cambia la viabilità

Il parroco della parrocchia ortodossa romena di Santa Pelagia Martire di Montecatini, padre Matei Tulan, ha inoltrato al Comune la richiesta di modifica della circolazione stradale in occasione della processione di Pasqua che avverrà nei giorni 14, 15 e 16 aprile presso la stessa chiesa ortodossa di via Volturno, nella zona sud di Montecatini. "Tale evento – riporta l’ordinanza comunale n° 82 del 6 aprile scorso – richiamerà una moltitudine di persone che difficilmente potranno essere contenute nell’area della chiesa di via Volturno e che quindi impegneranno anche la sede stradale. Per questo motivo si dovranno adottare alcuni provvedimenti di sospensione della circolazione nella stessa strada. E’ quindi opportuno, per garantire l’incolumità pubblica in occasione dello svolgimento delle cerimonie, sospendere la circolazione e la sosta dei veicoli in parte di via Volturno, in quanto il traffico veicolare può svolgesi nelle strade adiacenti".

L’ordinanza prevede dalle 20 alle 22 del 14 aprile e dalle 20 del 15 aprile alle 4 del 16 il divieto di transito dei veicoli in via Volturno nel tratto compreso fra l’intersezione con via Merlini-Tevere e via Lucania. Sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione: in via Volturno in direzione nord all’ intersezione con via Lucania transenna con segnale di divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra; in via Lucania all’ intersezione con via Volturno segnale di direzione obbligatoria a destra; in via Volturno in direzione nord all’intersezione con via Merlini-Tevere transenna con segnale di divieto di transito; in via Merlini su entrambi i lati all’intersezione con via Volturno segnale di direzione obbligatoria a dritto. In deroga all’ordinanza è consentito il transito ai veicoli dei residenti in via Volturno e ai veicoli al servizio della parrocchia ortodossa romena Santa Pelagia Martire.

La parrocchia ortodossa dal 30 marzo 2016 è proprietaria dell’edificio religioso, prima in Toscana a essere titolare della chiesa in cui si svolgono i riti liturgici, attività socio-filantropiche, missionarie ed educative. "Il momento tanto atteso dalla parrocchia ortodossa – disse allora padre Matei Tulan – rappresenta un richiamo alla responsabilità, all’impegno e al coinvolgimento di tutti noi". Recentemente la comunità ortodossa romena ha acquisito anche la gestione dell’ex scuola di San Quirico Valleriana, nel comune di Pescia, che sarà presto trasformata in un centro di attività anche sociali ed educative.

