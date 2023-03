Rifiuti: "Ecco le buone pratiche" Alia collabora con i cittadini per la perfetta differenziazione

"In merito all’articolo uscito venerdì 24 marzo scorso su La Nazione di Montecatini, Alia Servizi Ambientali spa e amministrazione comunale di Montecatini Terme, ricercando una piena collaborazione dei cittadini per il fine comune del riciclo di materiale e di un servizio sostenibile, in questa fase di transizione e avvio del nuovo servizio, sono impegnati nel comunicare le buone pratiche di una corretta differenziazione". Inizia così la nota del gestore della raccolta dei rifiuti urbani, dopo le proteste di alcuni cittadini sul mancato ritiro di parte delle plastiche e dei cartoni lasciati davanti a casa propria per il nuovo servizio porta a porta. "Gli errori di conferimento – va avanti Alia – si stanno concentrando principalmente nella raccolta degli Imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo e durante il servizio di raccolta il personale operativo di Alia sta comunicando ai cittadini i materiali non conformi rilevati. Vengono apposti dei volantini di non conformità sui sacchetti o contenitori esposti al fine di educare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. Questo fenomeno viene rilevato particolarmente il giovedì in occasione della raccolta dei sopracitati imballaggi; nella raccolta svolta il 23 marzo sono state circa 150 le non conformità, motivate soprattutto da presenza all’interno dei...