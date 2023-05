Ricoverato Vittoriano Brizzi Ma il candidato tranquillizza "Soltanto un’indisposizione"

"Ho avuto una leggera indisposizione e sono in questo momento in ospedale per accertamenti- è lo stesso Vittoriano Brizzi a dare la notizia del suo ricovero -Ma sto bene, e questa sarà per me una occasione per riflettere lontano dai rumori della campagna elettorale sul lavoro fatto e da fare. Voglio confermare la mia volontà di continuare una esperienza amministrativa che ha realizzato tanti e importanti progetti e altri ne ha in corso, risolvendo questioni storiche di questo Comune, e quelle che si presenteranno sul mio percorso, che verranno affrontate e risolte come le altre. Sono questioni chiaramente esposte nel nostro programma a dimostrazione di una conoscenza profonda della città e del suo territorio, con la consapevolezza che tutto non si potrà sempre fare ma importante è avere chiari gli obbiettivi. Un obiettivo per me primario è anche quello di favorire la crescita di un gruppo di giovani, donne e uomini, che vogliano mettersi al servizio della città e che poi possano diventare una nuova classe dirigente. Comunque, state tranquilli- conclude -sarò al più presto per strada ad incontrarvi!" Fra i primi a rivolgere un pensiero al candidato sindaco il suo avversario nel turno di ballottaggio in programma domenica e lunedì prossimi, Riccardo Franchi. "Un grosso in bocca al lupo da me e da tutta la nostra squadra a Vittoriano Brizzi- ha detto -che ha appena fatto sapere di essere ricoverato anche se in recupero. Siamo avversari in politica, ma mai nemici: prima di tutto contano i rapporti umani, perché siamo persone prima che candidati. Buona guarigione Vittoriano, ti aspetto per continuare a confrontarci! A presto". Naturalmente il confronto di ieri pomeriggio sull’istituto "Lorenzini" non c’è stato.