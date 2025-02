Riapertura della Sp9, scontro Trassi-Provincia

Da ieri la strada provinciale SP9 Montalbano, con una delibera della Provincia di Pistoia, è stata riaperta alla circolazione di tutti i mezzi, anche quelli pesanti. È stato istituito un senso unico alternato all’altezza di via Montalbano con via Nardini, che probabilmente verrà regolato da un impianto semaforico. Soddisfazione per i cittadini che temevano che la chiusura al traffico della strada che porta a Pistoia si protraesse per tanto tempo, come quella che avvenne nel novembre 2023. Pur nei disagi da ieri è quindi possibile attraversare le colline del Montalbano.

Sulla questione, con un post scritto sulla pagina Facebook del comune di Lamporecchio, l’amministrazione comunale è intervenuta con alcune prese di posizioni. "Per quanto riguarda l’apertura al traffico per i mezzi pesanti l’amministrazione di Lamporecchio si dissocia da questo provvedimento della Provincia di Pistoia, vedendo la situazione strutturale della carreggiata e del ciglio sottostante, posta all’altezza dell’intersezione con la Via Nardini. Chiediamo – si legge nel post – che chi di dovere, usando la necessaria e dovuta logica, monitori costantemente le condizioni strutturali dello stato dei luoghi, intervenendo con opportuni e idonei provvedimenti qualora le stesse dovessero mutare al fine di preservare e garantire l’incolumità degli utenti della strada. L’amministrazione di Lamporecchio, appena preso atto del provvedimento di riapertura della circolazione al traffico pesante si è attivata al fine di incontrare nuovamente sia la Provincia di Pistoia che al Prefetto per chiederne l’interdizione. Si informa altresì che, da mesi, la giunta Trassi ha preso contatti con professionisti del settore (ingegneri e geologi) onde poter studiare e conoscere a fondo le caratteristiche delle strade che attraversano la località San Baronto, da e per Pistoia".

Il tema del passaggio del traffico pesante sul Montalbano se ne discute da almeno venti anni. Negli anni ci sono stati diversi interventi di amministratori comunale di Lamporecchio che avevano evidenziato questa criticità per una strada di collina. Senza mai però avere risolto la questione. Adesso stanno muovendosi anche i cittadini. Sulla pagina ’Cittadini attivi di Lamporecchio’ si è aperta una raccolta di firme, per una petizione che dica ’Stop al traffico pesante sul San Baronto’. Gli organizzatori vogliono raggiungere almeno diecimila firme digitali e poi il problema sarà portato alle istituzioni, in modo tale che nessuno potrà dire: "Noi non lo sapevamo".

