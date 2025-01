Restauro del Pillone. San Quirico esulta

È arrivata l’ufficialità, con l’approvazione della graduatoria, dell’aggiudicazione del finanziamento da parte di Autorità Idrica Toscana per il recupero della fonte monumentale, conosciuta come il Pillone, posta in piazza Garibaldi a San Quirico, che da anni necessita di un intervento di restauro. "L’aggiudicazione del contributo permetterà di recuperare, dopo anni, un monumento identificativo di San Quirico – ha detto il vicesindaco Luca Tridente –. I lavori ammonteranno a circa 31mila euro e saranno finanziati per circa 25mila euro dall’Autorità Idrica Toscana e per la restante parte dal Comune di Pescia. Tengo a ricordare che questo risultato proviene dalla sinergia tra la nostra Amministrazione Comunale e dei privati cittadini tramite la Pro Loco di San Quirico".

ec