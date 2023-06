Proprietari contro Regione e Consorzio

Alla Dogana di Anchione si è tenuta l’assemblea pubblica dei proprietari pistoiesi dell’area del Padule di Fucecchio dell’associazione Terra Nostra Unita. All’ordine del giorno le nuove regolamentazioni per sfalci e tagli nel cratere palustre, i lavori eseguiti dal Consorzio 4 Basso Valdarno e le nuove regole sull’uso del piombo nelle aree umide.

"Il sindaco Tesi – riporta il comunicato – ha messo al corrente come la burocrazia regionale stia impedendo di fatto anche i più banali e contenuti lavori di manutenzione all’area d’ingresso dell’osservatorio faunistico nella riserva regionale delle Morette. Da settimane la nostra associazione ha informato il sindaco della presenza di ortica e di vespe nell’area prospiciente l’osservatorio, tale da rendere non fruibile ai visitatori l’area stessa. Il sindaco, preso atto del degrado, si è prontamente attivato presso gli uffici della Regione, trovando l’ostruzionismo ambientalista della dirigente responsabile, la quale non ha dato alcun riscontro alla richiesta di autorizzare la manutenzione ordinaria. Si è poi passati all’analisi dei lavori eseguiti (o per meglio dire, non eseguiti) dal Consorzio 4 Basso Valdarno. Nella riserva naturale Righetti, a settembre 2022 completamente asciutta a causa della trascuratezza nella gestione delle chiuse e delle calle, solo dopo la segnalazione di un associato e l’intervento della nostra associazione, le tavole che permettono l’ingresso dell’acqua sono state ripristinate e sostituite. Finalmente verso metà mese la riserva si è allagata. Le guardie idrauliche del Consorzio cosa fanno? Il fondo – conclude l’associazione – si è toccato in occasione della scoperta della piantagione di cannabis nella riserva naturale regionale la Monaca, dove i controlli e le manutenzioni sono inesistenti da sempre".