Pronto badante, al via il progetto: "Dalla Regione aiuto per gli anziani"

Pronto al via il progetto "Pronto Badante", promosso e finanziato da Regione Toscana attraverso il fondo per la Non Autosufficienza per dare una risposta alla famiglia nella gestione dell’anziano che, per la prima volta, si trova in difficoltà. La gestione è stata affidata alla cooperativa Sintesi Minerva. Il servizio è rivolto a persone di età uguale o superiore ai 65 anni residenti in Toscana, che non sono già in carico con progetto assistenziale personalizzato ai servizi sociali. Per accedere al progetto basta chiamare lo 0554383000, la presa in carico, hanno specificato presidente e direttore della Sds, Alessio Torrigiani e Stefano Lomi, avviene nelle successive 24, massimo 48 ore, e inizierà con la visita domiciliare di un case manager qualificato. Il progetto prevede informazione e orientamento della famiglia rispetto ai servizi territoriali; supporto e accompagnamento nel primo accesso allo sportello del Punto Insieme; erogazione di un contributo di 300 euro una tantum per l’assunzione di un assistente familiare, individuato dalla famiglia stessa, per coprire le prime necessità, slegato dall’ISEE dell’anziano. In caso di bisogni complessi potrà essere attivato un tutoraggio specializzato, fino a un massimo di cinque interventi. L’intento è quello di sviluppare e valorizzare le risorse della rete di supporto alle famiglie, prevenire e contrastare situazioni di vulnerabilità sociale, ridurre rischi di isolamento, promuovere un’integrazione sempre più efficace tra i bisogni espressi dagli anziani e le attività di assistenza da parte dei servizi territoriali, e sviluppare un welfare di rete che valorizzi la centralità della persona. La cooperativa supporterà la presentazione dell’istanza di accreditamento degli operatori, gli assistenti familiari, con uno sportello territoriale dedicato. "Questo progetto - afferma Torrigiani - potrà aiutare anziani e famiglie ad affrontare eventi spiazzanti che possono condizionare l’autonomia delle persone". "Il progetto - aggiunge Lomi - ci darà la possibilità di consolidare un servizio basato su un pronto intervento sociosanitario volto a dare prime risposte tempestive ad anziani fragili. La convenzione con Sintesi Minerva sarà pluriennale".

e.c.