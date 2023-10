Pranzo e lotteria a Massa e Cozzile per aiutare Conselice a ripartire dopo l'alluvione

Anche per il 2023 il Comune di Massa e Cozzile parteciperà alla “Giornata del Dono“. L’amministrazione della sindaca Marzia Niccoli lo farà contribuendo a un progetto di solidarietà. La scelta di Massa e Cozzile è stata quella di fornire un aiuto al Comune di Conselice, uno dei più toccati dall’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. "Anche quest’anno abbiamo scelto di attivarci nella “Giornata del Dono“ - dice la sindaca di Massa e Cozzile, Marzia Niccoli -. La scelta di fornire un contributo a un progetto di solidarietà è stata fatta a giugno e ci ha portato a scegliere di dimostrare la nostra vicinanza al Comune di Conselice, travolto dalla recente alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna".

La “Giornata del Dono“ di Massa e Cozzile si terrà domenica 8 ottobre presso il circolo Mcl di Traversagna, nello spazio adiacente la chiesa: è previsto il pranzo a partire dalle 12.30, a seguire l’estrazione dei biglietti vincenti

della lotteria a cura del gruppo scout e dalle 15 animazione per bambini, musica con dj Enzino, merenda. Una grande festa per una giusta causa, insieme per solidarietà alla comunità di Conselice. "Nell’organizzazione di questa giornata sono state coinvolte le associazioni del territorio che a diverso titolo si sono messe a disposizione e per questo le ringrazio", sottolinea la sindaca Niccoli.

"Tutto il ricavato andrà devoluto al Comune di Conselice - dice l’assessore Valentina Loparco Valentina-. L’alluvione, come ci ha raccontato la sindaca di Conselice, ha reso inutilizzabile il teatro comunale; i danni agli impianti sportivi, importanti luoghi di aggregazione della comunità conselicese, sono stati davvero ingenti. Il progetto quindi andrà a sostenere la realizzazione di un nuovo luogo pubblico dedicato all’offerta sociale, culturale ed aggregativa della comunità di Conselice che sta vivendo un momento di particolare difficolta". Per le ultime prenotazioni al pranzo (costo 15 euro per gli adulti, 10 per i bambini) si può contattare l’Urp allo 0572928374, costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 10 anni. Il menù prevede vellutata di zucca, lasagne, roast beef e patate, dolce, vino e acqua.