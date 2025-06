Polizia, arriva Natale a dirigere il commissariato

È il vicequestore aggiunto Andrea Natale il nuovo dirigente del commissariato di Montecatini. La polizia di Stato ha impiegato appena una settimana per decidere il nome della nuova autorità locale di pubblica sicurezza, dopo il pensionamento del vicequestore Fabio Pichierri. Natale, che proviene dal Reparto Mobile di Firenze, in questo ultimo anno è stato aggregato alla questura di Pistoia, dove ha seguito le volanti. L’avvicendamento in tempi rapidi alla guida degli uffici è stato reso possibile grazie all’impegno della prefettura e del questore Marco Dal Piaz. Natale, il cui ingresso in servizio a Montecatini è previsto dal 23 giugno, dovrà sicuramente occuparsi anche del commissariato di Pescia, finché il Dipartimento non deciderà di nominerà un apposito dirigente anche per quello.

Intanto, in questura a Pistoia, è arrivato anche il momento dei saluti. Il vicequestore aggiunto Gianpaolo De Sio, per oltre sette anni e mezzo alla guida della Digos e, negli ultimi mesi, anche reggente dell’ufficio di gabinetto, saluta i colleghi e va a dirigere il commissariato della polizia di Stato di Sesto Fiorentino. Intanto, negli uffici dell’autorita’ provinciale di pubblica sicurezza arrivano due funzionarie appena uscite dal 113simo corso per commissario capo. Sì tratta di Giulia Corvaglia e Carmela Improta che, dopo un periodo di tirocinio, passeranno nel ruolo di commissario capo.

Da. B.