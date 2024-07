Pinocchio Street Festival. Un mix di teatro, musica e circo. Tre serate da non perdere

Tutto pronto per l’edizione 2024 di ’Senza fili – Pinocchio Street Festival’. Dal 23 al 25 agosto 2024 Collodi ospiterà la nona edizione della kermesse – un mix di teatro, musica, circo – con ospiti internazionali. Ciascuna delle tre serate, a ingresso libero, avrà luogo nel magico scenario dell’antico borgo di Collodi Castello, così come al Parco di Pinocchio e al Giardino Storico di Villa Garzoni. La nona edizione sarà aperta dal cantastorie contemporaneo David Riondino. Un festival di grandissimo livello e a carattere internazionale che intende rappresentare – nella varietà delle sue innumerevoli forme – quel nuovo fermento culturale che da qualche decennio ha portato a reinventare, nelle strade e nelle piazze più che nelle sale, il modo di concepire e fruire il teatro, la musica, la danza, il circo, ridefinendole con il termine più ampio e interdisciplinare di arti performative.

Tra teatro, musica e circo ’Senza fili 2024’ ospiterà circa 50 spettacoli presentate da compagnie provenienti, oltre che dal panorama nazionale, da Argentina, Belgio, Brasile, Francia, Spagna. Sulla guida al Festival che potrà essere reperita in loco, oppure sul sito www.senza-fili.it a partire dal 16 agosto (nonché sui social), il programma sarà spiegato in dettaglio. "Pinocchio è uno dei simboli della Toscana nel mondo e il segno di una cultura popolare ancora diffusa nella nostra regione", ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, nel corso della presentazione in Regione a Firenze.

"Un Festival che illumina l’estate nella zona della Valdinievole – ha detto il consigliere regionale Marco Niccolai – con artisti di grande qualità e con una location straordinaria, perché vedere questi spettacoli a Collodi Castello o a nel giardino di Villa Garzoni provoca una magia particolare".

"Pinocchio si promuove da solo ed è uno dei personaggi più famosi nel mondo. Pinocchio Street Festival è un Paese dei Balocchi – ha detto Pierfrancesco Bernacchi presidente Fondazione Collodi –. Un evento che porterà nella meravigliosa cornice del Castello di Collodi, del Parco di Pinocchio, del Giardino Storico di Villa Garzoni, il meglio della produzione europea del settore".

"Un viaggio alle radici dello spettacolo popolare, un festival che riesce a mettere insieme musica lirica e teatro di strada. Dedichiamo un omaggio anche a Giacomo Puccini per il centenario della scomparsa", ha detto Alessio Michelotti direttore artistico. "Un evento di assoluto rilievo che si svolge nella splendida cornice di Collodi – ha detto Luca Tridente vicesindaco di Pescia – e rappresenta uno dei momenti più alti della programmazione culturale della provincia di Pistoia".