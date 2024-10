Per il centenario della nascita omaggio a Marcello Mastroianni

Nell’ottica della promozione del territorio rientra anche la proiezione al Cinema Excelsior, mercoledì 6 novembre, del documentario ’Montecatini, le Terme, la Storia’, diretto da Roberta Mucci. Spazio anche alla tavola rotonda ’Identità del cinema italiano nel mondo’ nella Sala Portoghesi del Tettuccio nel pomeriggio di venerdì 8 novembre. Nell’anno del centenario dalla sua nascita non mancherà anche un omaggio a Marcello Mastroianni, mercoledì 6 novembre, in collaborazione con il Comitato ’Mastroianni 100’; in programma il reading ’Dal Teatro al Cinema - La vita di Marcello Mastroianni’, a cura di Gennaro Colangelo, e la proiezione del film ’Io, Marcello’. Il Montecatini International Short Film Festival dedicherà poi ampio spazio alle nuove generazioni, con laboratori di Cineterapia e actor coaching.

Come da tradizione, la musica la farà da protagonista al festival, quest’anno con un ospite di eccezione: il compositore americano di colonne sonore Ron Jones, che l’8 novembre nella Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio terrà una masterclass. Musica protagonista anche il 7, l’8 e il 9 novembre, grazie al ’Music Film Show’. Nella serata di sabato 9 novembre, con un evento speciale che avrà come madrina l’attrice ed ex Miss Italia Denny Mendez, saranno assegnati i premi. In chiusura, nella giornata del 10 novembre, spazio al mondo della danza con il ’Galà Danza nel Cinema’ e le performance di danza itineranti nei luoghi più suggestivi della città.