Pensionati toscani a congresso: "Priorità su assegni e sanità". Si insedia il nuovo Consiglio

"Lotta all’evasione fiscale e quindi alleggerimento del carico fiscale su pensioni e lavoro, separazione previdenza assistenza e riforma del sistema pensionistico, una vera riforma della non autosufficienza e il rafforzamento della sanità". Sono le priorità da affrontare per la Fnp-Cisl, indicate dal segretario generale toscano, Viviano Bigazzi (nella foto), nella sua relazione introduttiva al XII° Congresso regionale del sindacato pensionati Cisl, in svolgimento al Grand Hotel Croce di Malta. A proposito di pensioni, Bigazzi ha sottolineato l’esigenza di riprendere il confronto per riformare le pensioni, verso "un sistema che dia certezze" sia per i già pensionati, che per chi lavora oggi, "che deve sapere senza incertezza quando andrà in pensione e con quale importo".

Per la Toscana, anche alla luce di dati demografici che la designano come una delle regioni con più anziani, ulteriormente in crescita fino al 2050, secondo Bigazzi "le sfide sul territorio vanno dalla riorganizzazione della sanità a una vera risposta ai cittadini non autosufficienti e alle loro famiglie". Sul fronte sanitario il segretario Fnp ha ricordato la sperimentazione, avviata con la Regione, del nuovo assetto della sanità territoriale, mettendo sotto osservazione 12 COT, 12 Ospedali di comunità e 12 Case di comunità in vari territori della Toscana; sperimentazioni che "ci dovranno consentire di capire se i modelli proposti rispondono alle nostre aspettative" poiché "noi non-più-giovani siamo i più grandi fruitori del servizio sanitario". Nel quadriennio 2019-2023 gli ultra 90enni in Toscana sono aumentati da 59.492 a 63.053 (+3.561). Per contro le nascite sono scese da 23.451 del 2019 a 21.487 del 2023 (-1.964). Da oggi al 2050 in Toscana gli over65enni passeranno dal 26.5% al 34.6%, mentre gli under25 scenderanno dal 20.7% al 18.5%, i 25-64enni dal 52.9% al 46.9%. Saremo dunque meno, più anziani e più soli.

Oggi nella seconda giornata del congresso in programma una tavola rotonda, alle ore 11, cui parteciperanno gli assessori regionali alla Salute Simone Bezzini e al Welfare Serena Spinelli, il segretario generale nazionale della Fnp-Cisl Emilio Didonè e il segretario generale Fnp-Cisl Toscana Viviano Bigazzi. A seguire si svolgeranno le votazioni per il rinnovo di tutti gli organi statutari. Nel pomeriggio l’insediamento del nuovo Consiglio generale che dovrà eleggere il segretario generale e la Segreteria regionale.