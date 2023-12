Ostaggio dei malviventi. Commercianti disperati:: "Furti a raffica, ora basta"

Appello per la sicurezza dei negozi del centro di Ponte Buggianese. A formularlo è Luana Grazzini, presidente del Centro commerciale naturale, che dipinge una situazione divenuta insostenibile per il mondo del commercio, stritolato dai raid dei malviventi che non si fanno scrupoli a dare l’assalto alle attività per portare via pochi spiccioli.

"Mi faccio portavoce di questa segnalazione che riguarda negozi del centro del paese e di Casabianca – spiega –; ignoti entrano e rubano, anche se, complice il periodo economico non fiorente, riescono a portare via piccole cifre, ma rompono porte e finestre e producono danni. Sono stata una delle prime negozianti derubate, in primavera".

Poi, un periodo di respiro per i commercianti del territorio. Che però è stato di breve durata. "In estate, i colpi nei negozi sembrano essersi fermati – continua la presidente –; invece, ultimamente, i ladri sono tornati in azione, come riferiscono alcuni dei derubati e come si legge in una chat che abbiamo su WhatsApp. So che non tutti hanno denunciato e faccio questo appello anche per aiutare a fare chiarezza su quanti furti siano avvenuti esattamente e invitare, chi non l’avesse ancora fatto, a denunciare, per consentire alle autorità di capire la reale entità del fenomeno".

La lista delle vittime dei ladri è lunga e articolata. "Da un negoziante che ha aperto in settembre, da mie informazioni, sono già entrati tre volte, mentre ho saputo che in un negozio che ha riaperto in agosto, sono entrati cinque volte in un mese e mezzo. Tra noi c’è chi ha denunciato nelle sedi deputate – precisa – non possiamo rendere pubbliche informazioni che abbiamo comunicato solo a chi di dovere e siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine. Ma raccogliendo la preoccupazione anche di altri negozianti, ho ritenuto di segnalare la situazione alle autorità anche attraverso una Pec, inviata il 22 novembre. Sono in attesa di una risposta con grande fiducia, offrendo da parte nostra la massima disponibilità a cooperare tutti insieme per la sicurezza, con particolare riguardo al periodo delle feste ormai alle porte".

"Le forze dell’ordine fanno il massimo sul territorio – sottolinea –, abbiamo un clima di collaborazione molto proficuo con loro, che intendiamo mantenere e potenziare sempre di più, all’insegna della solidarietà anche tra vicini di casa e tra negozianti. Lancio questo appello per aiutare la raccolta di informazioni utili alla prevenzione e al contrasto dei furti e focalizzare l’attenzione sulla zona: teniamo gli occhi aperti e chi ha informazioni, nella massima riservatezza, le può riferire alle autorità. È utile la collaborazione di tutti".

Della vicenda si è interessato anche Il sindaco Nicola Tesi, che assicura la massima vicinanza ai commercianti danneggiati dai malviventi: "Ci siamo attivati da tempo sul problema furti – commenta – che, a quanto so, è generalizzato sul territorio e non riguarda solo il centro del paese e Casabianca. Ci siamo attivati con la locale compagnia carabinieri e con il livello provinciale. Le telecamere sono funzionanti e a disposizione delle autorità. Sono fiducioso che ci sia una soluzione rapida del problema da parte delle forze dell’ordine".

Valentina Spisa