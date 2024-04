"Nessuna intossicazione alimentare imputabile alla mia attività"

"Gli operatori dell’Asl Toscana Centro, in via informale, mi hanno detto che, lo scorso 5 aprile, i clienti del mio albergo sono stati colpiti da Norovirus, la forma virale che causa la gastroenterite e non si è trattato di un’intossicazione alimentare imputabile alla mia attività". Nicola Guelfi, titolare del Grand Hotel Nizza et Suisse, una struttura ricettiva con molti anni di storia alle spalle, è stato colpito in modo duro dai fatti delle ultime settimane. Adesso, in attesa di una conferma ufficiale dell’Asl Toscana Centro, Guelfi precisa: "Gli operatori dell’Asl Toscana Centro – prosegue Guelfi – mi hanno spiegato di non aver trovato gli agenti patogeni che cercavano nei campioni raccolti nel mio hotel. Tra le feci degli studenti, è stato invece trovato il Norovirus, quello che causa la gastroenterite. Purtroppo, in questo periodo, è molto diffuso, ed è stato la causa di numerosi episodi come quello causato nel mio albergo".

Il Norovirus, a volte indicato come virus del vomito invernale, è la causa più comune di gastroenterite. L’infezione è caratterizzata da diarrea, vomito e dolore addominale accompagnati anche da febbre o mal di testa. I sintomi di solito si sviluppano in un lasso di tempo che va da 12 a 48 ore dopo essere stati esposti al contagio e il recupero si verifica in genere entro tre giorni.

Le complicazioni sono rare, ma possono comprendere la disidratazione, specialmente nei giovani, negli anziani e in persone con altri problemi di salute. La prevenzione prevede il corretto lavaggio delle mani e la disinfezione delle superfici contaminate. Non esiste un vaccino o un trattamento specifico per il norovirus. Viene trattato con cure di supporto come bere liquidi, in quantità sufficienti, o con la somministrazione di liquidi.

