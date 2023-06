Mostre fotografiche nell’antica pieve di Castelvecchio

Domani alle 17 nella pieve dei Ss.Tommaso e Ansano a Castelvecchio si inaugura la mostra "La Valleriana 10x10", che ha per oggetto le dieci castella della montagna pesciatina, ognuna raffigurata in 10 foto. Gli scatti sono del gruppo fotografico F8 di Ponte Buggianese. Saranno esposti nelle navate laterali; nei locali adiacenti l’oratorio del Ss. Rosario saranno poste altre foto con soggetti vari per esaltare le qualità visive e artistiche dei fotografi. Le due mostre sono visitabili tutti i sabati e domeniche dalle 16 alle 19 e nei feriali su prenotazione al 3355615543 o 0572400115, con eventuale visita guidata sia della pieve che dell’oratorio. Si concluderà il 25 giugno, in coincidenza con l’evento dedicato al solstizio d’estate, quando nella pieve i raggi del sole al tramonto offriranno uno spettacolo molto suggestivo.