Montecatini a Camaiore. Montespertoli per il Ponte

Trasferta tosta per il Valdinievole Montecatini che domani, nella sesta giornata di ritorno del girone A di Eccellenza, va di scena a Camaiore. I termali stanno galleggiando in zona playout e hanno bisogno assoluto di continuare a fare punti. I bluamaranto invece sono rientrati in zona playoff grazie agli ultimi quattro risultati utili consecutivi dove hanno totalizzato tre vittorie ed un pareggio contro le prime squadre della classe, inoltre avranno una motivazione in più per riscattare la cinquina che incassarono all’andata. In casa biancoceleste solo Abdullaye Ba ha un piccolo problema muscolare, ma sarà comunque della partita. "Siamo un po’ affaticati – ammette il diesse Simone Mariotti – ma siamo sicuri di poter fare una buona prestazione. il Camaiore è la squadra forse più in forma in questo momento, ma siamo pronti a giocheremo. Non vogliamo perdere". Questa la probabile formazione: Gega, Gamberucci, Fanti, Rinaldi, Fedi, Torracchi, Pratesi, Volpi, Liberto, Bibay, Bacci.

Dopo le due sconfitte consecutive, il Ponte Buggianese è in una situazione preoccupante. La squadra biancorossa è infatti quintultima in classifica ed è ufficialmente entrata in zona playout. Il vantaggio sulla penultima, la Geotermica, è sempre rassicurante, e con un margine così ampio da dar vita a quella forbice, che eviterebbe ai ragazzi guidati da Gutili di giocare gli spareggi per non retrocedere. Ma d’ora in avanti non sono più ammessi errori, ed è necessario iniziare a vincere il maggior numero di partite possibili. Magari iniziando da quella di domani contro il forte Montespertoli. "Non stiamo attraversando un buon momento – dice il diesse Gianni Sensi –. Dobbiamo avere i nervi saldi e cercare di rimanere sereni. Le prestazioni sono state buone ultimamente, tranne quella di domenica scorsa. I risultati arriveranno. Speriamo già da questa domenica contro un Montespertoli lanciato verso i playoff. Abbiamo bisogno di un risultato importante per riaccendere il motore e chiudere bene in questo rush finale".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono