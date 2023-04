Montagna, strade a rischio Vellano scrive a Marmo "Manca cura e controllo"

La montagna torna a lamentarsi per la situazione delle strade provinciali. Stavolta la protesta arriva da Vellano: il presidente del circolo "Maltagliati, Paolo Biagini ha scritto al presidente della Provincia Luca marmo e al sindaco Oreste Giurlani per denunciare la situazione e richiamare all’attenzione "le precarie condizioni nelle quali versano le strade provinciali ubicate in questa zona, sopratutto sotto l’aspetto manutentivo e dei controlli. Le ultime piogge hanno evidenziato come le cunette laterali e le fossette di scolo non vengano più puliti e curati da anni e come il conseguente abbandono abbia fatto sì che le strade stesse diventino, ormai, dei veri e propri fossi dove scorrono e si depositano detriti di ogni genere che rendono pericoloso il traffico veicolare ed in particolar modo quello dei motocicli. Da molto tempo non vi è più una reale regolamentazione delle acque piovane che vengono lasciate libere di scorrere dove vogliono, creando, a valle, seri pericoli di frane e di smottamenti. Neppure le bocche di sgrondo dei ponti vengono più pulite ,e i ponti si trasformano in “piscine” durante i temporali, con gravi infiltrazioni nelle strutture portanti". Biagini inoltre richiama inoltre sulle condizioni "dell’asfalto steso di recente in alcuni tratti della Mammianese che transita da Vellano: dopo pochi mesi sono già presenti vistose buche, sopratutto nel tratto di San Giovanni a Pietrabuona e al Ponte Nuovo prima di Vellano: tutti quanti ci domandiamo se gli uffici provinciali preposti hanno effettuato i controlli sui lavori eseguiti e se questi rispondono ai livelli qualitativi richiesti. Anche le reti di contenimento delle scarpate lungo la "Provinciale" risultano piene di massi e detriti e in alcuni tratti, addirittura lacerate e pericolosamente aperte, da anni non manutenute e mai svuotate. Infine ricordiamo che lo scorso anno sono state potate, nella frazione di Vellano, circa la metà delle piante che costeggiano la strada Provinciale, affermando che i fondi a disposizione non erano sufficienti per effettuare il lavoro in toto ma che lo stesso sarebbe stato terminato ad inizio anno 2023: visto che siamo giunti alla fine di marzo e che tra non molto verrà chiuso il taglio, ci chiediamo se i lavori garantiti dal presidente Marmo nel corso di una pubblica assemblea verranno effettivamente eseguiti così come la nuova asfaltatura".