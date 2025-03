Maria Callas : "L’ultima notte della divina"

Un viaggio emozionale attraverso la vita di una donna indimenticabile, Maria Callas, verrà portato l’8 marzo alle 21 sul palcoscenico del teatro Buonalaprima a Buggiano. Titolo dello spettacolo interpretato da Monica Menchi, "l’Ultima notte della Divina", prodotta da Progetto Teatro. Info e biglietti: 333 681 2900. Un’intima riflessione sulla vita e sulle passioni di Maria Callas, presentata al pubblico non solo come una diva dell’opera, ma soprattutto come una donna con le sue fragilità, i suoi desideri e le sue delusioni. Attraverso le parole di Carlangelo Scillamà Chiarandà e Monica Menchi, il pubblico verrà trasportato nella mente e nel cuore di una delle figure più affascinanti del panorama musicale mondiale. Lo spettacolo ci porta nella Parigi degli anni Settanta, nell’appartamento dove Maria Callas trascorse la sua ultima notte, avvolta nel mistero della sua prematura scomparsa. Regia e interpretazione di Monica Menchi con Federica Cioni e Michele Di Dio, regia tecnica e scenografia Marco Poli. Verranno riproposti i momenti più significativi della vita della Callas: i trionfi sul palcoscenico, le crisi personali, gli amori e le delusioni più amare. "La Callas, ora è qualcosa che il tempo ha fermato nelle note tanto amate, nelle luci tanto cercate; è Violetta, Iosca, Norma, una stella del cielo, per sempre, ma Maria ha bisogno di riposo adesso" dice Menchi che ha fortemente voluto questo personaggio al quale ha dato vita ed anima con intensità, dolcezza, forza, passione e lacrime. Un lavoro premiato quale miglior testo d’autore alla XXI edizione "Schegge d’Autore 2024", cosa non nuova per Carlangelo Scillamà Chiarandà legato artisticamente a Monica Menchi.