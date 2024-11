Polemica sulle luminarie: “Città spaccata in due. Troppe zone trascurate”

Montecatini Terme (Pistoia), 22 novembre 2024 – È polemica sulle luci di Natale. Forza Italia, Fratelli d’Italia, e Lega lanciano un duro attacco all’amministrazione comunale. Il centrodestra unito «lamenta una gestione delle luminarie che divide la città e non di meno il centro tra zone più valorizzate e zone quasi al buio, come se ci fossero commercianti e albergatori di serie B. Per quel che concerne la zona centrale le luminarie in corso Roma e viale IV Novembre infatti sono ridotte al minimo, mentre nel resto della città alcune zone sono state trascurate».

Secondo il centrodestra, si tratta di «scelte politiche legittime, ma con quel che è stato speso (125mila euro) si poteva fare un’illuminazione uniforme e, sicuramente, più bella e completa. Per questi motivi chiediamo al sindaco Claudio Del Rosso di intervenire e rimediare a un disegno sbagliato, quello di vedere vie di serie A e vie di serie B, anche all’interno della stessa zona a traffico limitato, implementando l’illuminazione in corso Roma e viale IV Novembre per uniformare almeno il centro città e di valutare l’installazione di luminarie in alcune altre zone completamente trascurate».

Forza Italia, Fratelli d’Italia, e Lega, invitano «i cittadini a inviare una mail al Comune per segnalare vie al buio o malfunzionamenti o disparità, in maniera che la giunta capisca che non esisterono cittadini o imprenditori più importanti di altri, senza che ciò ovviamente debba penalizzare le vie invece più illuminate ma migliorando piuttosto quelle meno». Il centrodestra ribadisce che «le festività natalizie sono un momento cruciale per sostenere il commercio, attrarre turisti e restituire ai cittadini una città accogliente e viva. Eppure, quest’anno assistiamo a una situazione inaccettabile al ribasso rispetto anche anni passati».

Il tema dell’illuminazione natalizia, tra l’altro, sarà affrontato nella prossima seduta del consiglio comunale, in programma venerdì 29 novembre, alle 14. Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Fanucci Sindaco) ha presentato un’interrogazione, inviata per conoscenza alla prefettura e al comando provinciale dei vigili del fuoco, per chiedere chiarimenti in merito a possibili problemi per l’incolumità pubblica.

