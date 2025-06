L’ultima campanella. Gavettoni e sorrisi. Arrivano le vacanze ma non per tutti...

Ieri, per tutte le superiori, è andato in scena l’ultimo giorno di scuola. Firme sulle magliette bianche, abbracci e qualche lacrima. Poi, appena girato l’angolo degli istituti, in molti casi sono partiti i gavettoni invisi a docenti e dirigenti. Nei prossimi giorni ci sarà la pubblicazione urbi et orbi dei tabelloni finali, ma per migliaia di studenti della Valdinievole è già tempo di vacanze. Inizia la vera estate per gli studenti del liceo Salutati e dell’alberghiero Martini a Montecatini, del Forti di Monsummano e degli istituti di Pescia: liceo Lorenzini, agrario Anzilotti, professionale Sismondi Pacinotti, liceo artistico Berlinghieri, istituto tecnico Marchi. In queste ore si stanno svolgendo gli scrutini di ammissione. Anche se più di mille saranno impegnati nell’esame di maturità.

Ma ieri è andata in scena l’allegria per tutti quanti. Festeggiamenti a go go, soprattutto fuori dai plessi. Per molti, la goliardia ha imperato anche negli ultimi giorni con travestimenti di ogni genere. E poi cene con i professori e i compagni, ma naturalmente senza genitori. Poi, come tutte le cose, anche l’ultima settimana della scuola superiore finisce. Fino a settembre, basta con le fughe alle interrogazioni e basta scivolare sotto il banco, basta chiedere aiuto e consigli ai professori. Appuntamento al 15 settembre con le prime lotte per decidere chi sta in ultima fila e a chi, invece, tocca andare in prima. Gli esami di riparazione per chi ha il debito si svolgeranno nell’ultima settimana di agosto. Ormai da un paio d’anni il ministero vuole la pubblicazione del risultato entro i primi di settembre.

Nelle scuole della Valdinievole come in tutta Italia cresce la percentuale dei bocciati rispetto agli anni generosi del Covid. I corsi di recupero vengono curati con grande attenzione e sfalsati in base alle classi e ai periodi dato che molti studenti sono chiamati a sostenere l’esame nel mese di luglio. Gli esami, di sa, non finiscono mai. E il periodo delle superiori testa sicuramente l’età più bella e più ricordata. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia.