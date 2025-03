"Le Sp22 e Sp26 sono un disastro"

"Non si tratta solo di disagi, ma di una mancanza di rispetto nei confronti di chi paga le tasse e si aspetta infrastrutture sicure e funzionali". È duro l’affondo della consigliera provinciale della Lega, Cinzia Cerdini, che con il capogruppo della Lega a Monsummano Simone Ciervo, denuncia le condizioni delle strade provinciali. "Le SP22 e SP26 – fanno sapere i due consiglieri – versano in condizioni disastrose. Per il rifacimento delle due strade è stato stanziato un finanziamento di 670mila euro, vincolato e da spendere nel 2025. Il progetto esecutivo, già pronto, deve essere però rivisto per adeguarsi al rincaro dei materiali e alle nuove normative". Le fa eco il Consigliere Comunale Simone Ciervo "I cittadini non chiedono più promesse".

AF