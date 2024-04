L’anniversario della Liberazione. Il programma della cerimonia

Il 79° anniversario della Liberazione, giovedì 25 aprile, verrà celebrato a Montecatini con un evento realizzato in collaborazione con Anpi. Alle 11.30 è stata programmata una cerimonia al monumento Caduti nei lager, al largo Caduti nei lager. Qui si ritroveranno le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e d’arma, i cittadini, per la deposizione della corona di alloro. Ad accompagnare questo momento solenne, ci sarà una sfilata con passaggio al monumento in memoria di tutti gli alpini d’italia e al monumento dedicato all’Arma dei carabinieri. Il corteo raggiungerà piazza del Popolo alle 12 per il tradizionale cippo in memoria dei caduti partigiani. Un momento commemorativo importante che rappresenta il cardine del programma, con la deposizione di una corona di alloro. Alle 12.15 è previsto un passaggio al monumento ai caduti in guerra, in viale Giuseppe Verdi, con la commemorazione ufficiale dei Caduti di tutte le guerre. È a questo punto che sono attesi i saluti delle autorità e gli interventi di Luca Baroncini, sindaco di Montecatini; Aldo Bartoli, in rappresentanza del comitato provinciale Anpi Pistoia. Seguirà la benedizione e preghiera per i caduti a cura di don Gianluca Diolaiuti, parroco della Unità Pastorale di Sant’Antonio e Santa Maria Assunta. L’accompagnamento musicale sarà a cura della banda di Montecatini Terme.

In realtà, la liberazione di Montecatini dall’occupazione tedesca è avvenuta il 2 luglio 1944. Giornate terribili: le stragi nazi-fasciste hanno insanguinato i nostri territori, basti pensare a Guardistallo, Castelnuovo, Fucecchio, e molte altre località che sono diventate luoghi legati a ricordi davvero terribili. Anche Montecatini ha pagato un tributo di sangue importante alla seconda guerra mondiale. I nostri concittadini caduti o dispersi, sono ricordati nel monumento ai caduti nel Parco della Rimembranza. Il 25 aprile, convenzionalmente, rappresenta comunquei una data fondamentale per il nostro paese. Da allora anche Montecatini, pur con le difficoltà post-belliche che hanno accompagnato le ricostruzione e la ripartenza di ogni angolo del nostro Paese, è riuscita piano piano a ritrovare una normalità di vita perduta negli anni terribili della seconda guerra mondiale.

Giovanna La Porta