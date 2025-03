L’amore in ’Isula Rossa’. Il romanzo di Silvia Dal Pino

Almeno 150 persone hanno partecipato domenica mattina al caffè storico Tettuccio alla presentazione del primo romanzo d’amore di Silvia Dal Pino. Conosciuta come avvocato, è nata a Montecatini Terme nel 1969, è avvocato dal 2001 e svolge la professione nella piccola cittadina termale da svariati lustri. ’Isula Rossa’, pubblicato da Santelli, è il titolo del volume. A presentare l’evento, la giornalista Giovanna La Porta. Il sindaco Claudio Del Rosso e la sua vice Beatrice Chelli hanno introdotto i lavori. ‘Isula Rossa’ è una storia che ha come sfondo le bellezze della Corsica. Quando la vita ti spoglia di tutto ciò che conosci, l’unica scelta che rimane è rinascere più forti di prima: questa è la promessa dell’Isula Rossa, dove Sara si risveglia dopo un incidente, proiettata senza preavviso in una vita nuova, con una nuova identità. Quella di Caterina. "Un’emozionante storia d’amore – commenta Silvia Dal Pino – ambientata in una Corsica che non fa solo da sfondo, ma è complice silenziosa delle vicende. Ringrazio la mia famiglia che mi ha sostenuto e tutti quelli che hanno collaborato all’evento, in particolare Renzo Borelli e i tecnici Iacopo Miceli e Vittorugo Cecchi".