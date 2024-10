La T Gema strapazza Latina, ma perde Chiarini. Attacco super: cinque uomini in doppia cifra

Benacquista Assicurazioni

72

La T Tecnica Gema

96

BENACQUISTA ASSICURAZIONI : Merletto 7, Mennella 8, Rossi 9, Guastamacchia 11, Caffaro 25, Paci 5, Amo 4, Palombo 2, Tomcic 1, Zappone, Giancarli ne, Baldasso ne. All. Origlio.

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 4, Chiarini 4, Toscano 14, D’Alessandro 10, Bedin 6, Savoldelli 15, Acunzo 13, Di Pizzo 11, Passoni 8, Gattel 6, Cellerini 4, Albelli ne. All. Del Re.

Arbitri: Antimiani e Renga.

Parziali: 20-26, 36-48, 52-77.

La T Tecnica Gema Montecatini ritrova subito la vittoria, imponendosi nettamente 72-96 contro la Benacquista Assicurazione guidata dall’ex tecnico Agostino Origlio, ma perde Mateo Chiarini, costretto a fermarsi dopo sei minuti di gioco per infortunio. L’inforturnio dell’argentino mette in ansia l’ambiente rossoblù: il guaio al polpaccio potrebbe fermarlo per qualche partita. Intanto però la reazione all’avversità dei leoni è stata notevole.

La cronaca. Le bombe di Rossi e Guastamacchia spingono Latina in avvio, rossoblù meno chirurgici dalla distanza ma più presenti in area: Bedin, D’Alessandro e Toscano mettono a ferro e fuoco il pitturato laziale, che piazza il sorpasso sul 13-14 e poi allunga con due jumper che Chiarini piazza prima di alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio. Entra dunque Passoni che inizia la sua gara con una tripla in faccia a Mennella, poi però gli uomini di Origlio si rifanno sotto con un parziale di 7-1 che riporta a -4 Latina. Deve intervenire ancora il numero 17 per togliere le castagne dal fuoco: un floater e nuovo +6 a La T Gema alla prima sirena. La squadra di Del Re restituisce il break in avvio di secondo quarto (20-30). La Benacquista Assicurazioni si rimette in moto con il rientro sul parquet di Caffaro ma Montecatini è implacabile e con la tripla di Toscano dall’angolo arriva a toccare il +15, che i successivi centri di Burini e Di Pizzo contribuiscono a mantenere intatto. Nell’ultimo possesso del primo tempo Rossi si alza e trova la retina da distanza siderale, rosicchiando tre lunghezze agli ospiti: all’intervallo lungo è 36-48 La T Gema.

Savoldelli stappa la ripresa con un pregevole canestro dalla media, poi manda a bersaglio una tripla che sommata a quella di Toscano fa sprofondare i padroni di casa. Se la partita ha ancora una storia lo si deve ad Augustin Caffaro: i 6 punti filati dell’argentino tengono in qualche modo Latina agganciata al match, ma non per molto, perché ancora un incandescente Savoldelli inaugura un nuovo break di 8-2 che significa fuga decisiva per i leoni termali. Con un altro 5-0 firmato interamente da Acunzo La T Gema sfiora addirittura il trentello di scarto, prima che Latina abbia un sussulto d’orgoglio a cavallo fra terza e quarta frazione. Nel quarto periodo il vantaggio non scende mai sotto i 20 punti di vantaggio aprendo le rotazioni anche ai più giovani.

Filippo Palazzoni