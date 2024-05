La squadra di Baroncini. Ecco la lista della Lega. Plauso dei big del partito

La Lega riparte dalla zona Sud per lanciare la lista dei candidati per il consiglio comunale a sostegno di Luca Baroncini. L’appuntamento è stato organizzato al Giardino Lounge Bar di via Biscolla, una zona dove si punta molto anche per gli obiettivi politici e programmatici del prossimo quinquennio della coalizione di centrodestra. Il nome della lista del Carroccio è "Lega per Luca Baroncini Sindaco". All’incontro erano presenti l’europarlamentare Susanna Ceccardi, candidata di nuovo nel collegio centro Italia, il deputato eletto nella circoscrizione che comprende Montecatini, Andrea Barabotti, e Tiziana Nisini, deputato e vicesegretario regionale della Lega. Quest’ultima ha ribadito l’importanza del gruppo e le qualità di Baroncini che si evincono dal suo curriculum e che gli hanno consentito di diventare non solo sindaco, ma anche segretario regionale della Lega e presidente nazionale di Anci Giovani, "ruoli che non arrivano per caso".

Il sindaco uscente ha presentato uno a uno i candidati di lista, dopo aver ringraziato l’assessore uscente Emiliano Corrieri, che stavolta ha scelto di non ricandidarsi ma che sostiene lealmente il gruppo. Sono sedici i candidati, di cui sette donne. "La legge prevede un minimo di sei donne – ha spiegato Baroncini –, ma le quote rosa non servono alla Lega che premia il merito e quindi ce n’è una di più". Sono cinque consiglieri e gli amministratori uscenti della scorsa legislatura che si ripresentano: Luciana Bartolini, storica militante del Carroccio e consigliere regionale, Alessandro Lumi, commercialista e assessore uscente al bilancio e attività produttive, Luca Tacconi, segretario provinciale e attuale consigliere con delega alla protezione civile, Karim Toncelli, padrone di casa, come residente della zona Biscolla, e attuale consigliere con delega alla biblioteca e alle politiche giovanili, Rubina Baldecchi, che ha ricevuto dal sindaco la delega alla salute e benessere degli animali oltre ad essere stata la presidente della commissione pari opportunità.

Sono undici invece i volti nuovi, capitanati dal segretario comunale ed ex docente di scuola superiore Mauro Tintori: Cristiana Ghilardini (ristoratrice), Tecla Augello (avvocato), Giuseppe Careri (formatore e tecnico), Sergio De Gregorio (ragioniere), Licia Martinez (insegnante), Matsel Sulejmani (avvocato), Louisiana Pannone (commerciante di corso Roma), Simone Pellegrini (impiegato), Simone Canigiani (impiegato), Francesca Calavaglio (impiegata).

Da.B.