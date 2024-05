La scomparsa di Angela Melosi. Regina di Incom

Lutto in città per la scomparsa di Angela Melosi Magni, moglie di Nivo, uno dei fondatori della storica azienda Incom, una realtà a livello internazionale nel campo dell’abbigliamento per uomo e donna. La donna è scomparsa a novant’anni e i funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa di Sant’Antonio a Montecatini. Suo padre era stato il titolare della tabaccheria numero uno all’inizio di viale Verdi e la famiglia era molto conosciuta in città. Dal matrimonio con Nivo Magni, scomparso nel 1997, sono nati i figli Arianna e Paolo.

La scomparsa di Angela Melosi Magni, una donna riservata e caratterizzata da grande cortesia e gentilezza, ha destato profondo cordoglio in tutta la città. Gli stessi dipendenti di Incom hanno pubblicato un necrologio per esprimere il dispiacere per questa brutta notizia. Ampio cordoglio è stato espresso anche dal consiglio di amministrazione di Incom e da quello di Invom Vranco, lo stabilimento in Romania dove l’azienda ha delocalizzato varie produzioni da diversi decenni, e dalla famiglia Nencini, soci storici dell’azienda. Incom, oltre alla produzione di abbigliamento per uomo e donna, è fornitore delle forze dell’ordine e dell’esercito per le divise. Nel portafoglio licenze annovera U.S. Polo Assn., tra i marchi di proprietà lo storico Chinook, Float e GB Pedrini. La Incom Vranco s.a., costituita nel 1963 come azienda statale Rumena di abbigliamento, è stata privatizzata e acquisita dal gruppo Incom SPA nel 1991. Dopo l’acquisto è stata completamente ristrutturata e tecnologizzata. La produzione di Incom-Vranco è specializzata in tutto l’abbigliamento donna, in particolare nei prodotti costruiti (giacche, tailleur, impermeabili e cappotti).

Da.B.