La lotteria fa volare lo shopping

Fino al prossimo lunedì, nelle attività commerciali di Uzzano torna "IIl Natale È Una Lotteria", iniziativa organizzata dall’associazione ’MaMò e Clarte’ in collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione, replicata dopo il successo raccolto lo scorso anno.

"Abbiamo trovato una bella sponda nel sindaco Dino Cordio – afferma Stefano Masini, ideatore dell’evento –, un primo cittadino sempre molto attento alle esigenze che gli vengono presentate dai propri concittadini". Semplicissimo partecipare alla lotteria: quando si entra in uno dei negozi di Uzzano, basta lasciare i propri dati e il negoziante, assieme allo scontrino, consegnerà al cliente il biglietto per partecipare all’estrazione. I premi consistono in buoni spendibili nelle diverse attività che aderiscono all’iniziativa, del valore di 100 euro, 80, 60, due da 40, 30, due da 20, oltre a un cesto natalizio donato da Avis Uzzano e un premio offerto dalla Misericordia.

I negozi che partecipano alla lotteria sono Odilli Elettrodomestici, Cartoleria Emmebi, Farmacia Corsaro, Café Noir, Parrucchiera Tu x Tu, Cioni Sport, Il Salone di Giorgia, Di Vita Abbigliamento, Maska Abbigliamento, Frutta e Verdura Montalto, Macelleria Moschini, Parrucchiera Debora, Pizzeria Girasole, Anima e Corpo Estetica, Kamomilla Solo Biondo Sano, Homo Barbiere, Maltagliati Abbigliamento, Particolari Flowers, Dubin Store, Marzio e Italo parrucchieri, Tabaccheria Il Gatto e la Volpe, Tabaccheria Alessandra, Panificio Alè Pane, Kikrea, Chiara Nails, Parrucchiera Oriana, Parrucchiera Cinzia, Cani e Gatti, Bar Janet, Botteghina da Leo, La Verde Vita, Bar Santa Lucia, Bailando Salsa, Forno Maraviglia, Morettoni Cornici, Centro Legno, Marino Porchetta, Maglificio Natali, Carlucci Immobiliare e Pasticceria Zucchero.