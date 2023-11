La Baita di Babbo Natale aprirà al mercato coperto. L’inaugurazione sabato

L’annuncio ufficiale è previsto per domani. La Baita di Babbo Natale si trasferisce dalle Terme La Salute, dopo il crollo di un pino dove sono rimaste coinvolte sette persone, negli spazi d l mercato coperto. Il Comune sta completando le ultime procedure prima dell’approvazione della delibera. La città potrà così contare sulla principale attrazione delle festività natalizie, anche se l’appuntamento inizierà il 25 novembre, con oltre due settimane di ritardo. L’ipotesi del mercato coperto era già emersa nei giorni scorsi, insieme a quella di un albergo e di un’altra struttura presente in città. Paolo Grossi, organizzare della manifestazione ha già ringraziato il Comune per la disponibilità dimostrata.

L’imprenditore è grato con "l’amministrazione e in particolare il sindaco Luca Baroncini che ha aiutato a individuare rapidamente una delle possibili nuove collocazioni. Dopo l’incidente provocato venerdì scorso dal maltempo, le verifiche per la messa in sicurezza della precedente area di allestimento sono iniziate subito, ma richiedono tempi molto lunghi. Al mercato coperto o nelle altre sedi, la manifestazione potrà iniziare sabato 25 novembre e svolgersi nella massima sicurezza che, per noi, è l’aspetto più importante". È stata sfiorata una tragedia venerdì 10 novembre, alla Salute. Le radici di un grosso pino, all’interno dello stabilimento termale La Salute, nella parte che dà sull’ingresso principale, sono venute via dal terreno. La chioma dell’imponente albero, come la mano di un gigante che schiaccia una mosca, ha centrato sette persone presenti in quel momento all’interno dell’edificio. La notte precedente, infatti, alcuni ignoti sono penetrati all’interno della Salute e, approfittando dell’allestimento in corso della Baita di Babbo Natale, hanno effettuato un vero e proprio saccheggio di generi alimentari. Alessandro Michelotti, amministratore delle Terme, al momento del crollo del pino, era insieme ad alcuni agenti del commissariato. Sono stati inviati sul posto per effettuare un sopralluogo. Insieme a Michelotti, c’era anche Marisa Baccaro, per tanti anni dipendente delle Terme, madre dell’ex vicesindaco Ennio Rucco. L’incidente alla fine ha causato sette feriti, anche se nessuno si è trovato in pericolo di vita. In ospedale sono stati ricoverati Michelotti, a Careggi, Baccaro, al San Jacopo di Pistoia, mentre sono stati dimessi subito i poliziotti Angelo Anniballi e Luca Lucarini, la madre di Paolo Grossi, e i due titolari di banchi alimentari allestiti alla Salute.

Daniele Bernardini