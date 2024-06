Il villaggio degli atleti. Il ritorno di ’Sportiva’

Decine di sport per tutti e decine di associazioni del territorio pronte a far divertire grandi e piccini, ma non finisce qui perché per questa terza edizione di "Sportiva", che si terrà tutti i giorni dal 12 al 16 giugno al parco Orzali, non mancheranno celebrità e sorprese.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione ’Senza Tempo’ di Matteo Del Rosso e Daniele Ruotolo, sostenuta fin dalla sua nascita dall’amministrazione comunale, ha riscosso un grandissimo successo e negli anni è cresciuta sia come associazioni sportive locali coinvolte, quest’anno sono 36, sia come programma presentato.

Quest’anno si offre la possibilità ai visitatori di provare decine di diverse discipline sportive di ogni tipo, in un parco Orzali allestito come un grande, e unico nel suo genere, villaggio dello sport. Tante le novità in programma.

Si parte mercoledì con la presentazione dell’evento e un talk show ’Sport: grandi storie di successo e le nuove professioni su internet’, condotto da Alessandro Martini e dal giornalista Andrea Spadoni, al quale parteciperanno ospiti di rilievo nazionale: Luca Diddi ’Il Tattico’, allenatore Pro Uefa A, nello staff di diverse squadre di serie A, oggi commissario tecnico della nazionale Creators e coach degli Stallions, la squadra italiana che ha recentemente partecipato alla Kings League; Elena Mannucci, ex calciatrice (ha vestito anche la maglia della pistoiese), attualmente content creator ufficiale della Fiorentina, la campionessa di ciclismo Edita Pucinskate, l’ex calciatore di Fiorentina, Roma, Juve, Inter Daniel Osvaldo. Sul palco saliranno anche Flavio Ognissanti, direttore di Passione Fiorentina e Nicola e Remi, autori del podcast sportivo di successo ’Chiacchiere da Bar’. Nell’occasione saranno premiati anche giovani sportivi e associazioni che si sono distinte nella stagione.

Da quel momento in poi, il parco Orzali, sarà a disposizione di tutti per provare discipline sportive di ogni tipo, anche innovative, da mercoledì fino a domenica 16 giugno, ogni giorno a partire dalle 17 fino alle 24. Sport per tutti i gusti e tutte le varie attitudini: basket 3vs3, calcio, pallavolo, calcio balilla umano, arti marziali, brazilian jiu jitsu, due campi di dodgeball, ginnastica artistica, percorso di mountain bike, ping pong, karate, giochi senza frontiere, danza di ogni genere, atletica, tiro con l’arco, ginnastica per la riattivazione articolare, taxi rally, tantissime altre discipline e un mini-training camp, per i più piccoli, curato dal 183° reggimento paracadutisti Nembo e tantissime altre opportunità. Il programma di ’Sportiva’ è davvero denso di appuntamenti ed è disponibile sui canali social della manifestazione. Ci sarà spazio anche per l’inclusione con il taxi rally e il bowling dedicato alle persone con disabilità.

Nella serata di sabato 15 giugno sarà possibile seguire la partita dell’Italia al campionato europeo dal maxischermo allestito all’interno di Parco Orzali dove è stata organizzata anche un’ampia e fornita area food.

Partner dell’evento organizzato dall’Associazione Senza Tempo insieme all’amministrazione comunale: Decathlon e Unicoop Firenze sezione soci Valdinievole oltre ad altri partner locali che hanno supportato il progetto. ’Sportiva’ è una manifestazione patrocinata dalla Regione Toscana.

Arianna Fisicaro