Il "Team Experience" della ’famiglia’ Herons

Soci, dirigenti, staff tecnico, organizzativo e sanitario, atleti, imprenditori delle aziende partner e collaboratori del club cestistico di serie B Herons Montecatini hanno dato vita alla Fattoria Settepassi di Ponte Buggianese alla seconda edizione del "Team Experience", dopo il successo della prima edizione nella scorsa stagione sportiva.

"L’evento – spiega la società del presidente Andrea Luchi – ha consentito a tutti i componenti della grande famiglia Fabo Herons di sedersi allo stesso tavolo per un confronto franco, amichevole, aperto e soprattutto alla pari: una vera full immersion che ha permesso a ognuno di noi di potersi esprimere e di conoscersi meglio, con molta più autenticità. Un lungo time out, ogni tanto necessario, per tracciare un primo bilancio della stagione e per rilanciare, con convinzione ed entusiasmo, la nostra sfida in vista dell’atto decisivo del nostro campionato, a poche settimane dall’inizio dei playoff. La giornata si è chiusa con una bellissima cena dove abbiamo rinforzato ulteriormente lo spirito di squadra, l’unione e la compattezza. Un grazie particolare a Giampaolo Pazzini, grande campione di casa nostra, ospite d’onore del Team Experience 2022-23".