Il senso civico e i ricordi di Malucchi nel libro ’Capitolo Quinto’

La sala della biblioteca comunale di Larciano era piena di persone, attente ad ascoltare le parole di Quinto Malucchi, che per due ore ha parlato della sua vita, con ironia, simpatia e senso civico. Parole e racconti che fanno parte del libro intitolato ’Capitolo Quinto’ scritto dalla nipote Tiziana Incerpi. L’occasione è stata la presentazione del libro, guidata e coordinata in veste di presentatrice, da parte della sindaca Lisa Amidei.

La serata che rientra nella manifestazione ’Ospiti in biblioteca’ è stata aperta dell’assessore alla cultura del comune di Larciano Sara Sostegni. Accompagnato da figli, nuore e nipoti, Quinto Malucchi ha parlato e raccontanto della sua vita. La presentazione del libro parte dalla storia antecedente la Seconda Guerra Mondiale, all’Eccidio del Padule di Fucecchio dove Quinto perse il padre e tutti gli anni a seguire fino ai giorni nostri. L’autore ci fa conoscere usanze e modi di vivere lontani nel tempo, ci presenta la sua famiglia e ci racconta di sé, scrivendo pagine coinvolgenti e ricche di umanità. Allora bambini, Quinto Malucchi, insieme a Tosca Lepori e Vittoria Tognozzi, solo per un caso fortuito, si salvarono durante l’orribile strage del Padule, avvenuta il 23 agosto 1944. Una vita quella di Malucchi segnata dalla tragedia della morte del padre Gino, vissuta con impegno civico, profondo rispetto per i valori e amore immenso verso la famiglia e Vittoria la moglie. Primo valore fra tutti che ha contraddistinto la vita di Quinto quello della memoria, il tramandare la storia ed i fatti del passato affinché si conoscano e non si ripetano.

Graditi sono stati gli ospiti Rinaldo Vanni e Dario Parrini e bella la scelta di Quinto di destinare il ricavato dalla vendita del suo libro al progetto "’Con Alice nel cuore’ volto alla ricerca e l’acquisto di strumentazioni per il Meyer.

Massimo Mancini