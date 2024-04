Il progetto di Daniele Bettarini: "Sport, sicurezza e sociale"

Sala consiliare gremita, ieri mattina, in occasione della presentazione della lista Centro e Sinistra Patto per Buggiano, che sostiene la candidatura di Daniele Bettarini. La lista è formata da dodici candidati: "una lista di giovani- spiega soddisfatto il candidato sindaco –quasi tutti laureati, sei conferme e sei new entry, sei donne e sei uomini. Sono molto orgoglioso di loro". In occasione della presentazione, tutti sono intervenuti descrivendosi al pubblico presente. "Un po’ emozionati- aggiunge Bettarini –ma sono tutti ragazzi già pronti ad affrontare questa esperienza. Stimo ognuno di loro; ora sono in competizione, ma nell’amministrazione ci sarà spazio per tutti. Vorrei che questa squadra rimanesse unita a servire il Comune, che proviamo a continuare a governare, perché riteniamo di aver fatto un discreto lavoro".

Quali sono le priorità da affrontare? "Sport, scuola, sicurezza, sociale. Quindi, i lavori pubblici: abbiamo trovato diversi contributi, anche se non per tutti gli interventi che proponiamo. Abbiamo ricevuto dei beni sottratti alla malavita, vi saranno posti la sede dei Vigili Urbani e un centro per disabili, collaborando con la Società della Salute, già finanziati. Porteremo i Carabinieri in paese, dove adesso c’è la Polizia Municipale. Nella scuole investiremo sulla 0-6, perché siamo uno dei pochi comuni toscani ad avere il polo per l’infanzia: ristruttureremo parte del piano terreno del palazzo Carozzi-Sannini, per incrementare i servizi. Rinnoveremo i bagni delle scuole elementari, interverremo sulle medie. Abbiamo avuto un finanziamento per rifare tribuna e spogliatoi, intervento al via in questi giorni, stanno arrivando 500mila euro dalla Regione Toscana per il rifacimento della pista di atletica, e realizzeremo un sussidiario del Benedetti, in sintetico, rivolto allo sport giovanile. E poi, rifaremo il fondo del campo di pallavolo, un gesto di attenzione per i 40 anni della società che vi opera".

Emanuele Cutsodontis