Il percorso sociale. La povertà educativa si combatte aiutando le scuole e le famiglie

Tanta gente, un dibattito ricco di spunti ma anche festa con giochi, musica, laboratori, sport per l’evento conclusivo nell’area del palazzetto Pertini a Ponte Buggianese per l’evento conclusivo del secondo anno del percorso ’Comunità Educante’. Il progetto attivato dalla Sds Valdinievole ha come obiettivo prioritario realizzare interventi e attività contro la povertà educativa di giovani e giovanissimi, in orario pomeridiano, nelle scuole della Valdinievole. La manifestazione è stata utile per fare un bilancio dei risultati conseguiti nei primi due anni di sperimentazione.

Lo psicologo Sergio Teglia si è soffermato sui forti mutamenti avvenuti negli anni recenti, con il ruolo sempre più dominante del mondo virtuale. Ha sottolineato che oggi la famiglia è disposta a dare troppo ai figli, e i ragazzi sono sempre più vulnerabili di fronte ai "no". Il direttore della Sds Valdinievole Stefano Lomi ha riflettuto: "Il percorso sociale, educativo e culturale attivato in Valdinievole con la comunità educante, è frutto di una grande alleanza, che si va consolidando, tra comuni, scuole, servizi Usl, terzo settore e famiglie. L’ obiettivo è legato alla volontà di rimuovere gli ostacoli sociali e culturali". "L’importanza della rete possiamo toccarla con mano come medici", ha detto nel suo intervento conclusivo Manuela Casarano, la nuova responsabile del Servizio Salute mentale infanzia e Adolescenza.

La sfida è riuscire a coinvolgere i ragazzi a riscoprire le relazioni. Il progetto ’Comunità educante’ coinvolge, oltre alla Sds della Valdinievole che ne è l’ente promotore, gli undici Comuni del territorio, dieci istituti scolastici somprensivi con venti plessi tra scuole primarie e secondarie di primo grado, circa venti soggetti tra Terzo Settore e associazioni, sessanta educatori ed educatrici. Hanno aderito al progetto, inoltre, importanti partner come Fondazione Comunità Pistoiesi, la Scuola Sant’Anna di Pisa e Anci Federsanità. La Fondazione Caript è intervenuta a supporto del percorso con un importante contributo. Sono iscritti alla ’Comunità educante’ 500 bambini e bambine che rappresentano i veri protagonisti di questo percorso, insieme alle famiglie.

