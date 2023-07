Il nuovo Montecatini si presenta "Vogliamo stupirvi ancora di più"

Nel salotto buono di Montecatini Terme, in quello che ha fatto la storia della città e dove sono passati nomi celebri della storia e della cultura internazionale, è stata presentata la Valdinievole Montecatini edizione 2023-24 che, con i suoi 105 anni di storia rievocati anche in un volume di Roberto Grazzini, è pronta per la prossima avventura nel campionato di Eccellenza.

Davanti a una folta schiera di sportivi sono stati presentati tutti i giocatori sia della prima squadra che della formazione juniores. Oltre ai massimi dirigenti della società termale erano presenti l’allenatore Leonardo Tocchini, quello della juniores Daniele Lucherini con Andrea Besson, il presidente del Montecatini Murialdo Stefano Scaffai e il sindaco Luca Baroncini, che peraltro ha sottoscritto l’ abbonamento per le gare allo stadio Mariotti.

A fare gli onori di casa il presidente Piero Nannini col direttore sportivo Simone Mariotti, Alessandro Romani e Sergio De Gregorio. "La società – ha detto Mariotti – già da diversi mesi sta lavorando per far tornare il calcio che conta a Montecatini e per far crescere il calcio nella città. Per questo è molto importante avere una partner di rilievo per i ragazzini più piccoli come il Murialdo. Il nostro obiettivo è fa crescere questo movimento. Abbiamo confermato tutto lo staff che lavora in armonia con grandissima professionalità crescendo tutti insieme e tutti insieme abbiamo confermato quattordici giocatori della scorsa stagione con l’obiettivo da toglierci qualche soddisfazione".

"Per noi è una esperienza importante – dice Tocchini – un campionato difficile dove ci sarà gente di esperienza, ma vogliamo continuare a emozionarci e a divertirci. Abbiamo lavorato per cercare di ampliare la rosa sperando di renderla più forte e più competitiva con idee chiare seguendo la linea dello scorso anno. Mi ritengo soddisfatto delle scelte che abbiamo fatto col direttore sportivo e siamo pronti a lavorare puntando anche sulla Coppa".

"Vincere un campionato è difficilissimo – ha detto Baroncini – e quando non sei favorito diventa un’impresa. Quella che avete fatto voi lo scorso anno. La scelta di presentare la stagione in questa sede – ha aggiunto – denota una volontà di identificarsi con una voglia di appartenenza in una città considerata la città termale più bella del mondo. Giocare a Montecatini significa avere gli occhi addosso di tutti, perché tutto quello che accade qua ha importante risonanza internazionale; rappresentare i colori biancocelesti vuol dire avere un peso in più che vi carica per dare sempre il massimo. Complimenti a tutta dirigenza, allo staff tecnico e ai ragazzi". La preparazione inizierà il 3 agosto, mentre la juniores partirà il 7 perché i ragazzi devono essere pronti per il torneo "Settembre Lucchese".

Questi i giocatori a disposizione di Tocchini. Portieri: Gega Gherald (2004), Matteo Baldi (2000), Daniele Cortopassi (04). Difensori: Dario Fedi (89), Lorenzo Coselli (99), Amarildo Lici (94), Tommaso Torracchi (03), Gianni Del Carlo (93), Lorenzo Lucchesi (00), Luca Fanti (03). Centrocampisti: Gabriele Isola (01), Alessio Rinaldi (02), Federico Marseglia (99), Edoardo Volpi (99), Andrea Veraldi (99), Alberto Cortesi (99), Luca Giulianelli (04), Lorenzo Susini (05). Attaccanti: Ronaldo Dingozi (00), Bibaj Gersi (00), Bibaj Gerti (00), Michele Bacci (00), Abdoulaye Ba (98), Fabio Rosati (91), Manuel Ceraolo (05).