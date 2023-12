Il museo si anima coi ’mattoncini’. Esposte le opere d’arte di Lego

Si torna piccoli per un giorno a Monsummano grazie agli appassionati dei mattoncini Lego del ToscanaBricks che oggi alle 17 esporranno le loro costruzioni all’interno del salone centrale del museo della città e del territorio all’Osteria del Pellegrino. "Vere e proprie opere d’arte – fanno sapere gli organizzatori – create da ToscanaBricks, il Lego Users Group della Toscana, gruppo di appassionati che dal 2012, con le sue fantastiche costruzioni, meraviglia e diffonde un gioco che è davvero senza età. L’esposizione sarà una vera e propria immersione nel mondo dei mattoncini colorati per tutti gli appassionati, ma anche per le tante persone che, in un modo o nell’altro, nella loro vita, hanno avuto l’opportunità di ammirare o giocare con i famosi incastri". L’ingresso è libero e gratuito. Il museo è accessibile ai visitatori con difficoltà motorie. Info: 0572954 463. Arianna Fisicaro