Il Gp Società Terme. Fuente Cas è il mattatore

Grandi corse e grandi emozioni all’Ippodromo Sesana. Sette giorni dopo il gran premio Nello Bellei il trotter termale torna al centro dell’attenzione nel panorama ippico nazionale con il Società Terme. Non è mancato qualche colpo di scena come la rottura sulla prima curva del favorito Francesco Grif. A fare la differenza come spesso accade in pista piccola è stato il numero, Fuente Cas con il 5 è partito più forte del solito e si è portato al comando. È la mossa decisiva che gli ha permesso di vincere con nonchalance il primo gran premio della carriera. Come prevedibile Flash Np ne segue la scia mentre Frankie Lj parcheggia in terza posizione. Primo giro al rallentatore a tutto vantaggio per i cavalli davanti che viaggiano comodi senza attacchi dispendiosi. A 500 dal traguardo Fuente cambia marcia e inizia la fuga, l’unico a provarci ma non si avvicina mai davvero è Flash mentre Frankie trova la via di fuga a 100 mt dal palo quando ormai è troppo tardi per ambire a qualcosa di più.

Trasferta vittoriosa per il team napoletano con Gaetano Di Nardo che a distanza di due anni dal trionfo con Daniele Jet riscrive ancora una volta il suo nome nell’albo d’oro del Terme. Nessun record cronometrico (1’15“9 sui 2040 mt) né arrivo a sorpresa, i cavalli che salgono sul palo rientravano nella rosa dei papabili alla vigilia della corsa eppure il fascino delle classiche termali è sempre lì ad illuminare le serate estive con tanto pubblico e ospiti provenienti da tutta Italia. Oltre 1400 spettatori con tantissimi bambini entusiasti delle attività proposte all’interno dell’impianto. Da Bianchina, il pony del Centro Ippico La Pieve, al giro in carrozza passando per i gonfiabili e il mercatino, il divertimento si protrae per tutta la serata. Le corse di contorno al gran premio hanno regalato altrettante soddisfazioni.

Prossimo convegno di corse mercoledì 24 luglio mentre sabato 27 si inizia a sognare il Gp Città di Montecatini con il Premio Consiglio Regionale della Toscana che assegna al vincitore la wild card per il gran premio di ferragosto.

Martina Nerli