Il bocciodromo chiuso: "Un punto di riferimento negato alla cittadinanza"

"Il bocciodromo di via Maratona è stato per molti anni una bellissima realtà. Aveva 150 soci e rappresentava un punto importante di aggregazione per gli anziani in città. Spero che possano partire quanto prima i lavori di ristrutturazione". Moreno Zinanni è il presidente della Bocciofila Avis Montecatini, società che per quattro anni di fila ha giocato nel massimo campionato. È stato senza dubbio un momento importante per il sodalizio sportivo che porta sulle maglie il nome dell’Associazione volontari donatori del sangue. Un’importante tradizione di solidarietà nel mondo sportivo che dura da diversi decenni. Per chi ama questo sport, in città, la situazione non è semplice. Dalla chiusura del bocciodromo di via Maratona, avvenuta nel 2018, decisa dalla giunta di Giuseppe Bellandi per necessità di lavori che lo rendessero a norma, Montecatini Avis è stata costretta a trasferirsi, in "esilio", a Pieve a Nievole, dove ha appena concluso la Promozione Prima Categoria, campionato subito sotto la serie B, pareggiando 4-4 con la Biturgia di Sansepolcro.

Zinanni sperava che la società termale riuscisse a centrare la promozione, pur non dimenticando che l’attuale chiusura del bocciodromo di Montecatini avrebbe potuto creare problemi alla partecipazione del campionato. Il presidente della Bocciofila Avis è da ormai trent’anni un protagonista dello sport termale con la sua famiglia. Moreno ha guidato il Montecatini Calcio, mentre il figlio Davide partecipa al progetto Herons nella pallacanestro. Zinanni spera tanto che il bocciodromo di via Maratona possa riaprire al più presto. "A che punto è l’intervento per la ristrutturazione del bocciodromo comunale, chiuso ormai da cinque anni?". È questa la richiesta contenuta nell’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Gianna Rastelli (Italia Viva), che sarà discussa nel consiglio comunale in programma la prossima settimana, giovedì 21 settembre, alle 20.30, in municipio.

La struttura, dopo vari anni di incuria, necessitava di interventi altamente costosi, per i quali nel 2018 non erano allora disponibili adeguati fondi comunali. Per iniziativa dell’amministrazione Baroncini un contributo statale è stato concesso al Comune, guidato dal nuovo sindaco Luca Baroncini. per 630mila euro il 13 settembre 2021 e confermato con decreto del capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 marzo scorso. I lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del bocciodromo comunale prevedono un importo complessivo di 980mila euro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha comunicato l’avvenuta concessione, per il bando "Progetti On", di contributo di 31.145,10 euro destinato al cofinanziamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva dei lavori. È stato richiesto all’architetto Marco Del Monte di Capannori il preventivo quantificato in 40.933,54 euro. Adesso, si attende di conoscere la data di partenza dell’intervento.

Daniele Bernardini