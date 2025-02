Il bene acqua sostenibile. Risparmi per 1,6 milioni

Sei milioni di litri d’acqua erogati dai fontanelli in Valdinievole nel 2024. È questo il bilancio di Acque spa sull’attività dei dispositivi installati negli 11 Comuni. Secondo Acque i 18 fontanelli attivi in Valdinievole hanno erogato 6 milioni di litri d’acqua, evitando l’utilizzo di 4 milioni di bottiglie usa-e-getta, per un equivalente di 141 tonnellate di plastica. Dal report del gestore idrico si evine che l’impianto che nel 2024 ha ottenuto più successo è stato quello di Monsummano Terme con 1.252 metri cubi di litri d’acqua erogati in un anno e molto attivi sono stati anche i fontanelli di Margine-Coperta a Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Chiesina Uzzanese, Borgo a Buggiano e Larciano. "Da ben 17 anni – spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi –i fontanelli sono una delle risposte che possiamo offrire ai cittadini in termini di buone pratiche, e affiancano le comunità negli importanti risultati conseguiti sulla raccolta differenziata".

Il progetto ’Acqua ad Alta Qualità’ prosegue con la realizzazione di nuovi fontanelli e con il restyling degli impianti più datati, ma non finisce qui perché il il gestore idrico ha annunciato anche altri investimenti.

"Il primo intervento, iniziato nei giorni scorsi – fa sapere il gestore idrico – consiste nella sostituzione dell’acquedotto in via Donizetti: 120 metri di nuove tubazioni prenderanno il posto delle attuali condotte, piuttosto datate e soggette a frequenti rotture. Le attività si concluderanno in primavera. E ci sono già altri due lavori in programma per le prossime settimane: il primo porterà alla dismissione della tubazione in via Manzoni, che sarà sostituita con 250 metri di nuove condotte idriche. Stessa operazione anche per il terzo intervento, che interesserà via Benedetti, ad Anchione, con la posa in opera di 220 metri di tubazioni più performanti (sarà coinvolto anche un breve tratto di via Golfo)".

In totale saranno attivate quasi 600 metri di nuove condotte in ghisa sferoidale. "Queste – fanno sapere da Acque spa – consentiranno di sanare in modo definitivo rilevanti porzioni di acquedotto, con evidenti benefici per le utenze servite". Soddisfatto anche il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi che ringrazia il gestore per i lavori.

Arianna Fisicaro