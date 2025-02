I social e l’impatto sui giovani. Seminario organizzato da Avis

I social, come noto, influiscono in maniera profonda sul mondo dei giovani. Ne è consapevole l’Avis di Montecatini Terme che ha pensato di impegnarsi concretamente per sensibilizzare sull’argomento l’opinione pubblica del nostro territorio. Così, sabato 22 febbraio in sala consiliare, nel municipio di viale Verdi, sarà organizzato un seminario dal titolo ’I social e l’impatto sui giovani’. Mario Gilardi, presidente dell’associazione, chiarisce: "La vita dei giovani è davvero condizionata dai social, per questo è importante interrogarsi sugli effetti di questi strumenti. Abbiamo invitato a partecipare due classi del liceo Salutati. Relatori saranno Giulio Sensi, comunicatore sociale e giornalista, e Marco Serra, sociologo del lavoro e dell’organizzazione, formatore e facilitatore dei processi di apprendimento, di comunicazione e di organizzazione". In particolare, si ragionerà del ruolo che le associazioni di volontariato possono ricoprire per dare ai giovani i giusti input nell’utilizzo delle varie piattaforme. "Dobbiamo utilizzarli efficacemente – dice Gilardi – per coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni".

Subito dopo l’evento, ci sarà l’assemblea per il rinnovo delle cariche direttive. "Un momento fondamentale per noi – chiarisce Gilardi – dato che provvederemo anche all’approvazione del bilancio. E poi il confronto è sempre importante e fondamentale. Ci sarà la relazione completa del tesoriere". Oggi Avis è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire circa il 70% del fabbisogno nazionale di sangue. "I giovani – afferma Gilardi – sono il nostro futuro, il patrimonio sul quale investire".

Giovanna La Porta