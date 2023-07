I Padri del Murialdo arrivarono nel 1961

La storia della parrocchia Corpus Domini – riporta il sito web di quest’iltima – è legata al nome di Egidio Lari, arcivescovo di Tiro originario di Borgo a Buggiano, inviato come nunzio apostolico della Santa Sede in varie rappresentanze diplomatiche, principalmente in Persia. Lari, che è sepolto proprio nella chiesa montecatinese, manifestò il desiderio di realizzare, con il denaro avuto in dono, una chiesa nei luoghi di sua provenienza. Prese contatti con vari istituti religiosi, tra cui la Congregazione dei Giuseppini del Murialdo. Acquistò9000 mq. di terreno, costruì la chiesa e il campanile e gettò le fondamenta dell’istituto che da lui prese il nome, per soddisfare le richieste dei Giuseppini che volevano una scuola di arti e mestieri per i giovani intenzionati ad entrare nel mondo del lavoro. Pronta la chiesa, il 26 luglio 1961 arrivarono i primi sacerdoti: don Fedele Carbone primo direttore dell’Opera, don Francesco Filippi primo parroco e don Luigi Giannecchini. Il 30 luglio seguì l’inaugurazione solenne della chiesa da parte di Lari, alla presenza del vescovo di Pescia, Dino Luigi Romoli.

Oggi la parrocchia del Corpus Domini comprende 64 strade; si estende su un territorio molto vasto e ha una popolazione di circa 5300 persone. "Fin dall’inizio – scrive la parrocchia – la popolazione amante della famiglia e del lavoro si è affezionata alla chiesa come componente insostituibile per l’educazione dei propri figli. Gradualmente si è sviluppata la catechesi, sono sorti gruppi di preghiera, di ascolto della Parola e caritativi, una liturgia partecipata e vivace e un bell’Oratorio capace di accogliere centinaia di giovani".