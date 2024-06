I movimenti della Larcianese. In arrivo Maiorana e Masini

Sono giorni intensi in casa Lacianese, molto attiva nella costruzione della squadra che affronterà un nuovo campionato di Promozione. Dopo avere confermato una buona parte della squadra, che ha disputato un ottimo campionato nella passata stagione, il direttore sportivo Gabriele Cerri sta lavorando su vari fronti, per rafforzare la rosa e sostituire i partenti. Iniziamo dal portiere. È sicuro l’addio di Lorenzo Venturini, che giocherà nella Real Cerretese. Non è stata una scelta tecnica, in quanto l’estremo difensore ha disputato una stagione entusiasmante, tanto da meritarsi il riconoscimento come migliore portiere di categoria. Ma l’allenatore Maurizio Cerasa ha deciso di mettere in porta una quota e del 2005 e Venturini è del 2004. La scelta del sostituto potrebbe ricadere su Francesco Masini, ex Ghiviborgo, formazione lucchese di serie D. Rimanendo nel reparto difensivo sono in avanti le trattative per l’arrivo di un difensore. SI tratta di Alessio Chiavacci, ex Quarrata. Infine, il reparto offensivo. Dopo l’addio di Guarisa, la dirigenza viola sta lavorando per sostituirlo con un giocatore di valore, di esperienza e che conosca abbastanza bene l’ambiente. Le voci insistenti parlano dell’arrivo di Luca Maiorana, proveniente dal Lampo Meridien. Il forte atleta risponde in pieno alle caratteristiche tecniche e umane che sono state richieste da mister Cerasa.

Massimo Mancini