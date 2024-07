Abbandona un husky in strada: sorpreso e denunciato

Montecatini Terme (Pistoia); 24 luglio 2024 – Denunciato per abbandono il proprietario di un husky a Montecatini. A rivolgersi alle forze dell’ordine sono stati i volontari del canile Hermada. Sollecitati da una passante che aveva assistito alla scena dell’abbandono e fotografato la targa, hanno contattato le autorità. La ricerca è scattata e il responsabile è stato individuato. Il problema è che, nel frattempo, il cane si è perso. Su Facebook è stata lanciata da Hermada la campagna per il ritrovamento, qualcuno dovrebbe averlo avvistato ma per ora nessuna buona notizia.

Di tutt’altro sapore la storia della scomparsa di una lupacchiotta cecoslovacca, sfuggita ai padroni fortuitamente. "Sono disperati – raccontano i volontari di Hermada – la stanno cercando ovunque. E noi con loro. Domenica è stata avvistata in centro, successivamente qualcuno l’ha vista a Vangile. Da due giorni squadre di volontari sono in azione sulle colline".

Tra gli obiettivi che si è posto il nuovo consiglio del canile Hermada ci sono quello di svilupppare il servizio di accalappiaggio notturno H24 e l’ambulanza per gli animali, creare un’area lavaggio per cani, ma soprattutto cercare una nuova e più ampia sede, dato che quella di via delle Padulette non è più ritenuta sufficiente. E da Facebook è partito l’appello alla comunità: "In questo momento nelle nostre zone (Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Nievole ) risultano smarriti due cani. Si tratta di un lupo cecoslovacco femmina e di un husky . Potrebbero trovarsi ovunque. Saranno sicuramente spaventati e disorientati pertanto vi chiediamo di non rincorrerli per non farli allontanare ulteriormente e di chiamare la polizia municipale del comune dove avvistate i cani durante il giorno , e il 112 nelle ore notturne per segnalare la posizione e il luogo di avvistamento. Nel frattempo potrete contattare anche la nostra squadra di recupero attiva su entrambe le segnalazioni al seguente numero 340 8016389 . Dateci una mano a mettere in salvo queste creature".

I volontari ricordano intanto anche l’evento ’Sfilata semiseria passerella a sei zampe’ a cura del centro cinofilo ’Sopra la panca’ che si svolgerà sabato 27 luglio al Pet Store Conad di Cintolese. "Noi ci saremo con il nostro fantastico banchino, vi aspettiamo numerosi, pelosi e non".