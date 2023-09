Hollywood in azienda Le attrici di Beautiful omaggiano la tradizione delle scarpe di qualità

L’irresistibile fascino delle scarpe italiane conquista le star di Hollywood, che proprio in questi giorni sono venute in visita ad uno dei calzaturifici più antichi di Monsummano, da sempre patria della calzatura: un tempo con le botteghe artigiane nei garage di casa e oggi con le grandi griffe. A fare gradita sorpresa a Enrico Barni e al suo staff della Manifattura Italiana Calzature sono stati volti noti del serial Beautiful. Brooke Logan, al secolo Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, in questi giorni impegnate sul set proprio in Toscana, hanno visitato l’azienda monsummanese, assistendo alle varie fasi di lavorazione delle calzature. Per la Lang non è la prima volta. Già qualche anno fa era approdata a Monsummano alla Manifattura dell’imprenditore Enrico Barni insieme allo stilista fiorentino Hichan Ben’mbarek meglio conosciuto a livello internazionale col marchio Benheart. Oggi Lang e Jones hanno omaggiato l’azienda valdinievolina che ha anche un negozio a San Babila a Milano dove Enrico Barni le ha invitate nei prossimi giorni.

La ditta di via Emilia vanta una lunga storia nel distretto calzaturiero. Una storia dove la fabbrica, fondata negli anni ‘70 da Luciano Bettaccini, zio di Enrico Barni che da oltre 60 anni ogni giorno coordina in azienda la produzione, ha saputo tener testa alla crisi del settore e rilanciarsi ad ogni sfida contando oggi due sedi, una a Monsummano e una al confine con Pieve a Nievole.

"Siamo onorati di questa nuova visita da parte delle due attrici – hanno detto i titolari della Manifattura Italiana Calzature – che sono particolarmente attratte dalle scarpe italiane e hanno approfittato della permanenza per lavoro nelle nostre zone, per venirci a trovare". L’arrivo di Brooke e Ashley ha trasformato la giornata di lavoro in una festa tra i macchinari. Le attrici hanno infatti dimostrato grande interesse per tutte le fasi della lavorazione delle scarpe, mostrata dal vivo dagli artigiani, oltre che per il prodotto finito. Così tra una tomaia e una suola si sono consumati sorrisi, autografi e abbracci che la star della famosa soap opera ha elargito con grande naturalezza a tutti.

Arianna Fisicaro