Gioielleria Galli riceve il premio di svolta digitale

Arriva in Toscana "Crescibusiness Digitalizziamo in Tour", nuovo programma di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Una delegazione della banca guidata dal direttore regionale Tito Nocentini ha visitato nove aziende toscane selezionate, che sono state premiate con una targa di merito e inserite in un percorso di sviluppo che comprende l’offerta di servizi evoluti e formazione. Fra queste la Gioielleria Galli Licio Snc di Pescia. "Il loro merito - spiega Intesa Sanpaolo - è aver saputo dare una svolta digitale al proprio business aprendosi a nuovi mercati e opportunità". Il programma si inquadra nelle attività previste dal piano nazionale Crescibusiness, lanciato dal gruppo a fine 2022 per sostenere proprio questa tipologia di aziende, tra le più colpite dagli effetti della crisi energetica e dell’impatto inflattivo. Sono stati messi a disposizione 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale, oltre al rimborso delle commissioni sui micro-pagamenti Pos, con ampio anticipo rispetto a tutti gli altri operatori. Le aziende toscane sono tra le 120 selezionate in tutta Italia per questo programma tra oltre 2.000 candidature. "Il supporto e la promozione della transizione digitale del Paese passa anche attraverso la valorizzazione degli esempi virtuosi di aziende che hanno una visione prospettica innovativa del business - commenta Nocentini -. Il nostro Gruppo mantiene da sempre un dialogo costante con le realtà imprenditoriali del territorio, per conoscerle e recepirne le esigenze, sostenendo con strumenti finanziari e professionalità dedicate le scelte strategiche finalizzate ad obiettivi digitali e di sostenibilità".