Gema pensa in grande. Offerta a Chiarini

Un trasloco in atto, la ricerca di una nuova casa ancora da perfezionare e un roster che deve prendere forma. Non si può certo dire che in casa Gema Montecatini non abbiano le idee chiare: di sicuro ce le ha il direttore sportivo Guido Meini, in particolare su quella che sarà la guida tecnica dei leoni termali. O forse è meglio dire che continuerà ad essere, perché per la conferma di coach Marco Del Re manca ormai solo l’annuncio: "Con Marco ci siamo già incontrati e abbiamo già posto le basi per la stagione che verrà. Sarà ancora lui il nostro condottiero – rivela l’ex numero 6 – Ci è sembrata da subito la persona più adatta per prendere in mano un progetto nascente come quello dell’anno scorso e visti i risultati ottenuti non c’era altra opzione per noi se non quella di continuare con lui, fortunatamente anche da parte sua c’è stata la stessa disponibilità a fare ancora un pezzo di strada insieme".

Con ogni probabilità il tecnico labronico non si troverà a guidare giovani di belle speranze e scommesse come successo nell’ultima stagione, bensì una squadra ben più attrezzata: "Il roster allestito lo scorso anno si confaceva perfettamente ad una realtà che iniziava il proprio cammino dopo una ristrutturazione societaria profondissima. Eravamo pronti ad affrontare una stagione di rodaggio e di consolidamento, magari anche di sofferenza invece contro ogni pronostico siamo stati stabilmente nelle prime quattro del girone A – commenta Meini – Quest’anno tutti ci aspetteranno al varco ma non vogliamo nasconderci: l’obiettivo è alzare l’asticella e provare a vincere questo campionato".

Dichiarazioni che collimano con i nomi accostati negli ultimi giorni da radio mercato alla società presieduta da Alessandro Lulli (mercoledì in visita al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ndr): l’ultima indiscrezione in ordine cronologico riguarda una presunta proposta ricchissima avanzata da Gema per assicurarsi le prestazioni di Mateo Chiarini, guardia argentina con passaporto italiano protagonista di un’annata scintillante da 16 punti, 4 rimbalzi e 3.5 assist a partita con la canotta della Pielle Livorno, che gli è valso il titolo di Mvp della stagione regolare di Serie B Nazionale. Non solo: il club montecatinese avrebbe sondato il terreno anche per il totem e capitano dell’altra franchigia storica di Livorno, ovvero la Libertas fresca di promozione in A2. Tommaso Fantoni, centro classe 1985 dal carisma e talento sconfinati, sembra però intenzionato a rimanere nella squadra del suo cuore per un’ultima stagione, da disputare nella seconda categoria nazionale.

Filippo Palazzoni