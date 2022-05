E' morto Franco Fabiani. "Grande imprenditore che ha creato un impero della gioielleria"

Montecatini Terme, 22 maggio 2022 - Cordoglio in Valdinievole per la scomparsa di Franco Fabiani, 77 anni di Pieve a Nievole, noto imprenditore dell'oreficeria. Fabiani Gioiellerie conta oggi oltre 60 punti-vendita in Italia, soprattutto in grandi città e grandi centri commerciali, oltre a una vasta attività di vendite online.

A fondare il gruppo fu proprio Franco, che nel 1960 aprì il suo primo negozio nella natia Pieve a Nievole. Da allora una crescita poderosa e costante, anche grazie alla collaborazione dei figli. Il sindaco di Pieve, Gilda Diolaiuti, ha espresso le condoglianze dell'amministrazione comunale alla famiglia.

"Un grande imprenditore - ha detto Diolaiuti - che dal nulla ha creato un vero impero della gioielleria, pur rimanendo sempre legato al proprio territorio di origine. Un esempio per le nuove generazioni".