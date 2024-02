Pescia, frana in collina: strada chiusa a Speri

Pescia, 12 febbraio 2024 – L’ abbondante pioggia che nella giornata di sabato si è abbattuta anche in Valdinievole ha provocato un movimento franoso sulla collina alle porte di Pescia lungo la strada che sale alla località di Speri.

In un tratto della tortuosa e piccola carreggiata si è staccata una parte di costone con alberi e grossi massi che sono scivolati fino ostruire la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Il comune ha chiuso il traffico e quella manciata di famiglie che vi abitano, per raggiungere le proprie case devono lasciare la macchina lungo la strada più in basso e proseguire attraverso il bosco oppure salire da Uzzano fino alla località Pianacci per poi scendere nuovamente a valle da via San Luca in un percorso che per lunghi tratti è sterrato.

Il sindaco di Pescia Riccardo Franchi ha detto che meteo permettendo nella mattinata di oggi lunedì verranno verificate le condizioni e la stabilità del terreno per intervenire con le dovute precauzioni alla ripulitura della parte interessata e alla messa in sicurezza della zona.

Il movimento franoso riporta il pensiero al dicembre 2019 quando sempre in via di Speri dodici famiglie furono isolate per uno smottamento che per la sua estensione non permetteva il normale passaggio dei mezzi.

Oggi la situazione non è come quella di tre anni fa ma sicuramente per fronteggiare il problema idrogeologico e franoso ci vorrà l’ intervento di tecnici e geologi sia per evitare che il dissesto si propaghi sia per permettere che le opere di rispristino si svolgano in sicurezza.