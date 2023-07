Festeggiamenti Unesco a Montecatini Terme, sfilata di veicoli storici e spettacolo delle fontane danzanti

Il Comune, in collaborazione con il Club Balestrero, organizza oggi e domani i festeggiamenti per il secondo anniversario dell’ingresso nell’Unesco. Saranno articolati in tre momenti distinti: uno storico-culturale a tema Belle Epoque; uno popolare e istituzionale e un terzo di intrattenimento con lo spettacolo delle fontane danzanti. L’evento voluto dal sindaco Luca Baroncini, si avvale della collaborazione del Club Balestrero, che riunisce gli amatori di auto e moto di interesse storico e collezionistico.

Stasera l’appuntamento è rivolto agli appassionati di motori: centinaia di veicoli storici, tra i più belli e importanti d’Italia, faranno il loro arrivo a Montecatini dalle 17 in piazza del Popolo per poi sfilare dalle 21, quando inizierà il concorso di eleganza ed emozioni dell’Automotoclub Storico Italiano (Asi). Gli esperti di settore racconteranno la storia e le caratteristiche di ciascun veicolo e dei rispettivi equipaggi in costumi originali d’epoca, valutati da un’attenta giuria. La serata prevede danze in costume e musiche. Al pianoforte si esibiranno Angela Avanzati e Andrea Sevieri con brani di Verdi e Puccini cantati dalla soprano Laura Andreini e dal tenore Roberto Lenoci. I balletti in stile Belle Epoque sino a cura della Bernardini Dance Accademy.

Domani alle 10 la sfilata del corteo storico in viale Verdi con la partecipazione di veicoli delle istituzioni, accompagnati dalla Fanfara dei carabinieri. I veicoli storici saranno di polizia, carabinieri, guardia di finanza, Marines, vigili del fuoco, Aereonautica militare, Croce Rossa, paracadutisti Tuscania e Nato. Parteciperanno l’auto del film "C’era una volta in America", la 501 corsa testa Silvani che ha vinto negli anni ‘20 il Circuito di Montenero, l’Aprilia Cabriolet Carabinieri Reali del 1932 che ha sfilato con il presidente Mattarella per il centenario dell’Aereonatica a Pratica di Mare, il sidecar del film "La vita è bella" di Roberto Benigni e molte altre celebri.