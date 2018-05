Montecatini (Pistoia), 3 maggio 2018 - Non fu un'aggressione, ma una caduta accidentale a procurare le ferite al 18enne finito in ospedale dopo la notte di Halloween del 2017: questa la conclusione a cui è giunta la procura della Repubblica di Pistoia che ha giudicato infondata la notizia di reato e ha chiesto e ottenuto dal gip l'archiviazione delle indagini su una presunta aggressione.

Il giovane, che venne anche ricoverato in ospedale, aveva detto di non ricordare niente di ciò che gli era accaduto. Era stata poi la madre a ipotizzare che il 18enne potesse essere stato aggredito a scopo di rapina mentre tornava a casa a piedi dopo una notte passata in discoteca. Per questo erano stati organizzati anche due manifestazioni di protesta davanti al municipio di Montecatini. Per il pm, sulla base delle indagini condotte dalla polizia, non sussistono però elementi per sostenere la tesi di un'aggressione a fini di rapina e le ferite riportate sarebbero state le conseguenze di una caduta accidentale del giovane sul marciapiedi.