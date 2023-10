Femminamorta. Torna il servizio di "Continuità"

Una buona notizia. Torna da lunedì a partire dal turno serale delle 20 il servizio di Continuità Assistenziale nella sua sede storica di Femminamorta, a Marliana. La Continuità era stata trasferita temporaneamente il 25 settembre ad Avaglio per consentire alcuni lavori di manutenzione nella sede di Femminamorta, nello specifico un intervento di coibentazione sul soffitto. Gli interventi si sono conclusi rapidamente, nel giro di due settimane. Il servizio da lunedì quindi potrà riprendere regolarmente nella sua sede originaria, resa ancora più confortevole dopo l’intervento. Si ricorda che per accedere al servizio di Continuità assistenziale è attiva la Centrale operativa dedicata e pertanto per usufruire delle prestazioni sanitarie, anche in forma ambulatoriale, è necessario chiamare il numero unico aziendale 0573 454545.